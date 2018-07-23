Выпуск новостей за 10:00: Критика НАПК. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 10:00 – антикоррупционные активисты раскритиковали работу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и обвинили его в неэффективности и подконтрольности власти. Пророссийские боевики 15 раз открывали огонь, ранили одного украинского военного.

Также в выпуске: Под Киевом автомобиль патрульной полиции упал в реку во время преследования нарушителя на мопеде. Лучший дворник Львова и его жена вернулись из путешествия по европейским странам. В Торонто неизвестный открыл стрельбу, одна женщина погибла и еще 14 человек получили ранения.