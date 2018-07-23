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Випуск новин за 10:00: Критика НАЗК. Ситуація на фронті

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 23 липня станом на 10:00 – антикорупційні активісти розкритикували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і звинуватили його у неефективності та підконтрольності владі. Проросійські бойовики 15 разів відкривали вогонь, поранено одного українського військового.

Також у випуску:

Під Києвом автомобіль патрульної поліції впав у річку під час переслідування порушника на мопеді.

Найкращий двірник Львова і його дружина повернулися з мандрівки європейськими країнами.

У Торонто невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула і ще 14 людей отримали поранення.

Теги: Випуск новин НАЗК Корупція Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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