Випуск новин за 10:00: Критика НАЗК. Ситуація на фронті
У випуску новин за 23 липня станом на 10:00 – антикорупційні активісти розкритикували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції і звинуватили його у неефективності та підконтрольності владі. Проросійські бойовики 15 разів відкривали вогонь, поранено одного українського військового.
Також у випуску:
Під Києвом автомобіль патрульної поліції впав у річку під час переслідування порушника на мопеді.
Найкращий двірник Львова і його дружина повернулися з мандрівки європейськими країнами.
У Торонто невідомий відкрив стрілянину, одна жінка загинула і ще 14 людей отримали поранення.
Джерело: 24 канал
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