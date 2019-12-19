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      Выпуск новостей за 10:00: Квартиры для пострадавших в Дрогобыче. Погода в Украине

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 10:00 – новые квартиры для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче на Львовщине. Накануне Кабмин выделил средства для покупки нового жилья. Погоду сегодня синоптики обещают теплую , солнечную и без осадков.

      Также в выпуске:

      Не спокойно прошли сутки на передовой, ведь один украинский военный получил ранение.

      В Бучанской колонии для заключенных гибнут люди.

      В Ровно правоохранители нашли у мужчины более 10 единиц оружия и боеприпасов.

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      Теги: Крушения дома в Дрогобыче Выпуск новостей
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