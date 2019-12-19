Выпуск новостей за 10:00: Квартиры для пострадавших в Дрогобыче. Погода в Украине
В выпуске новостей за 19 декабря по состоянию на 10:00 – новые квартиры для пострадавших в результате обрушения дома в Дрогобыче на Львовщине. Накануне Кабмин выделил средства для покупки нового жилья. Погоду сегодня синоптики обещают теплую , солнечную и без осадков.
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