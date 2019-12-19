Випуск новин за 10:00: Кваритири для постраждалих у Дрогобичі. Погода в Україні

У випуску новин за 19 грудня станом на 10:00 – нові квартири для постраждалих в наслідок обвалу будинку в Дрогобичі, що на Львівщині. Напередодні Кабмін виділив кошти для купівлі нового житла. Погоду сьогодні синоптики обіцяють теплою та сонячною і без опадів.

Також у випуску: Не спокійно минула доба на передовій, адже один український військовий зазнав поранення. У Бучанській колонії для ув’язнених гинуть люди. У Рівному правоохоронці знайшли у чоловіка понад 10 одиниць зброї та боєприпасів.