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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 10:00: Кваритири для постраждалих у Дрогобичі. Погода в Україні

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 грудня станом на 10:00 – нові квартири для постраждалих в наслідок обвалу будинку в Дрогобичі, що на Львівщині. Напередодні Кабмін виділив кошти для купівлі нового житла. Погоду сьогодні синоптики обіцяють теплою та сонячною і без опадів.

      Також у випуску:

      Не спокійно минула доба на передовій, адже один український військовий зазнав поранення.

      У Бучанській колонії для ув’язнених гинуть люди.

      У Рівному правоохоронці знайшли у чоловіка понад 10 одиниць зброї та боєприпасів.

      19 грудня – Миколая Чудотворця: щирі побажання у прозі та віршах
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Обвал будинку в Дрогобичі
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