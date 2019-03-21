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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
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      Выпуск новостей за 10:00 Легализация каннабиса. Банк крови для собак

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 10:00 – комитет Верховной Рады по правам человека обратится в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств и психотропных веществ. Во Львове открыли первый в Западной Украине банк крови для собак.

      Также в выпуске:

      Украина ввела новые санкции в отношении России.

      Луценко сделал неоднозначное заявление про посла США в Украине Мари Йованович.

      В Италии мужчина похитил и поджег автобус со школьниками.

      blog_ava
      Что пообещал Назарбаев Путину и как его отставка повлияет на отношения с Украиной?
      сегодня
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      Теги: медицинский каннабис Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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