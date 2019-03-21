Выпуск новостей за 10:00 Легализация каннабиса. Банк крови для собак

В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 10:00 – комитет Верховной Рады по правам человека обратится в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств и психотропных веществ. Во Львове открыли первый в Западной Украине банк крови для собак.

Также в выпуске: Украина ввела новые санкции в отношении России. Луценко сделал неоднозначное заявление про посла США в Украине Мари Йованович. В Италии мужчина похитил и поджег автобус со школьниками.