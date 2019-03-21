Выпуск новостей за 10:00 Легализация каннабиса. Банк крови для собак
В выпуске новостей за 21 марта по состоянию на 10:00 – комитет Верховной Рады по правам человека обратится в Кабмин с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств и психотропных веществ. Во Львове открыли первый в Западной Украине банк крови для собак.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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