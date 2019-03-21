Випуск новин за 10:00: Легалізація канабісу. Банк крові для собак

У випуску новин за 21 березня станом на 10:00 – комітет Верховної Ради з прав людини звернеться до Кабміну із проханням вилучити канабіс з переліку наркотичних засобів та психотропних речовин. У Львові відкрили перший у Західній Україні банк крові для собак.

Також у випуску: Україна ввела нові санкції щодо Росії. Луценко зробив неоднозначну заяву про посла США в Україні Марі Йованович. В Італії чоловік викрав та підпалив автобус зі школярами.