Випуск новин за 10:00: Легалізація канабісу. Банк крові для собак
У випуску новин за 21 березня станом на 10:00 – комітет Верховної Ради з прав людини звернеться до Кабміну із проханням вилучити канабіс з переліку наркотичних засобів та психотропних речовин. У Львові відкрили перший у Західній Україні банк крові для собак.
Також у випуску:
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Луценко зробив неоднозначну заяву про посла США в Україні Марі Йованович.
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Джерело: 24 канал
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