Выпуск новостей за 10:00: Льготы народных депутатов. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 10:00 – журналисты 24 канала выяснили, какими льготами пользуются народные депутаты в Украине. Пророссийские боевики вновь нарушили режим тишины: один украинский военный ранен.

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