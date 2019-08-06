Выпуск новостей за 10:00: Льготы народных депутатов. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 10:00 – журналисты 24 канала выяснили, какими льготами пользуются народные депутаты в Украине. Пророссийские боевики вновь нарушили режим тишины: один украинский военный ранен.
Также в выпуске:
В России под Красноярском взорвался склад с боеприпасами: есть как минимум одна жертва – военнослужащий.
На скандальном 210 избирательном округе пересчитали голоса: кто оказался победителем.
Украина обратилась к компании IMAX: известный кинотеатр до сих пор работает в Крыму.
Июль оказался самым жарким месяцем за почти 200 лет.
8 августа
Источник: 24 канал
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