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      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
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      Випуск новин за 10:00: Пільги народних депутатів. Ситуація на фронті

      Випуск новин 8

      У випуску новин за 6 серпня станом на 10:00 – журналісти 24 каналу з'ясували, якими пільгами користуються народні депутати в Україні. Проросійські бойовики знову порушили режим тиші: один український військовий поранений.

      Також у випуску: 

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Верховна Рада Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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