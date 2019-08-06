Випуск новин за 10:00: Пільги народних депутатів. Ситуація на фронті
У випуску новин за 6 серпня станом на 10:00 – журналісти 24 каналу з'ясували, якими пільгами користуються народні депутати в Україні. Проросійські бойовики знову порушили режим тиші: один український військовий поранений.
Також у випуску:
У Росії під Красноярськом вибухнув склад з боєприпасами: є щонайменше одна жертва – військовослужбовець.
На скандальному 210 виборчому окрузі перерахували голоси: хто виявився переможцем.
Україна звернулася до компанії IMAX: відомий кінотеатр й досі працює у Криму.
Липень виявився найспекотнішим місяцем за майже 200 років.
Джерело: 24 канал
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