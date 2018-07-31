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Выпуск новостей за 10:00: Марнотратство "Нафтогаза". Суд против Манафорта

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В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 10:00-норвежские юристы выиграли для украинского "Нафтогаза" дело против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. 1% от выигранной суммы, а это один миллиард гривен, "Нафтогаз" решил выделить в качестве премиальных для "Укртрансгаза".Суд рассмотрит сотни доказательств сотрудничества Пола Манафорта с Виктором Януковичем, Россией.

Также в выпуске:

Диверсанты атаковали позиции ВСУ под Новгородским.

Парламент Македонии назначил референдум о названии страны на 30 сентября.

Впервые за 9 месяцев мать политзаключенного Кремля Александра Кольченко увидела сына.

 

Теги: Пол Манафорт Нафтогаз Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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