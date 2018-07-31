Выпуск новостей за 10:00: Марнотратство "Нафтогаза". Суд против Манафорта
В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 10:00-норвежские юристы выиграли для украинского "Нафтогаза" дело против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. 1% от выигранной суммы, а это один миллиард гривен, "Нафтогаз" решил выделить в качестве премиальных для "Укртрансгаза".Суд рассмотрит сотни доказательств сотрудничества Пола Манафорта с Виктором Януковичем, Россией.
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Источник: 24 канал
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