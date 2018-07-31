Випуск новин за 10:00: Марнотратство "Нафтогазу". Суд проти Манафорта

У випуску новин за 31 липня станом на 10:00 – норвезькі юристи виграли для українського "Нафтогазу" справу проти "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі. 1% від виграної суми, а це один мільярд гривень, "Нафтогаз" вирішив виділити у якості преміальних для "Укртрансгазу". Суд розгляне сотні доказів співпраці Пола Манафорта з Віктором Януковичем, Росією та, як наслідок, її вплив на вибори у США.

Також у випуску: Диверсанти атакували позиції ЗСУ під Новгородським. Парламент Македонії призначив референдум щодо назви країни на 30 вересня. Вперше за 9 місяців мати політв'язня Кремля Олександра Кольченка побачила сина.