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Випуск новин за 10:00: Марнотратство "Нафтогазу". Суд проти Манафорта

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 липня станом на 10:00 – норвезькі юристи виграли для українського "Нафтогазу" справу проти "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі. 1% від виграної суми, а це один мільярд гривень, "Нафтогаз" вирішив виділити у якості преміальних для "Укртрансгазу". Суд розгляне сотні доказів співпраці Пола Манафорта з Віктором Януковичем, Росією та, як наслідок, її вплив на вибори у США.

Також у випуску:

Диверсанти атакували позиції ЗСУ під Новгородським.

Парламент Македонії призначив референдум щодо назви країни на 30 вересня.

Вперше за 9 місяців мати політв'язня Кремля Олександра Кольченка побачила сина.

 

Теги: Випуск новин Нафтогаз Пол Манафорт
Джерело: 24 канал
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