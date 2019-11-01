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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 10:00: Мера пресечения Дубневичу. Наказание за прогулы нардепов

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 10:00 – лишенному депутатской неприкосновенности Ярославу Дубневичу сегодня изберут меру пресечения. Высший антикоррупционный суд назначил заседание на час дня. От сегодня депутатам не будут платить за прогулы без уважительной причины. Ведь вступил в силу закон, который изменяет правила регистрации народных избранников.

      Также в выпуске:

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      Теги: Верховная Рада Выпуск новостей Ярослав Дубневич
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