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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 10:00: Запобіжний захід Дубневичу. Покарання за прогули нардепів

      Випуск новин 2

      У випуску новин за 1 листопада станом на 10:00 – позбавленому депутатської недоторканності Ярославу Дубневичу сьогодні оберуть запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд призначив засідання на першу годину дня. Від сьогодні депутатам не платитимуть за прогули без поважної причини. Адже набув чинності закон, який змінює правила реєстрації народних обранців.

      Також у випуску:

      Вирішив зекономити на оплаті за проїзд і просто побіг колією. У паризькому метро через безквиткового пасажира тимчасово зупинили рух потягів.

      Вже у понеділок може стартувати відведення сил біля Петрівського. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з комісією НАТО та генсеком альянсу Єнсом Столтенбергом.

      Нафтогаз – окремо, газотранспортна система – окремо. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада, відділивши ГТС від компанії.

      Масштабні лісові пожежі охопили південний захід Бразилії. В зоні небезпеки тектонічна впадина Пантанал з унікальною екосистемою.

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      Теги: Випуск новин Ярослав Дубневич Верховна Рада
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