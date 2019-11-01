Випуск новин за 10:00: Запобіжний захід Дубневичу. Покарання за прогули нардепів

У випуску новин за 1 листопада станом на 10:00 – позбавленому депутатської недоторканності Ярославу Дубневичу сьогодні оберуть запобіжний захід. Вищий антикорупційний суд призначив засідання на першу годину дня. Від сьогодні депутатам не платитимуть за прогули без поважної причини. Адже набув чинності закон, який змінює правила реєстрації народних обранців.

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