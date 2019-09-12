Выпуск новостей за 10:00: Миссия МВФ в Киеве. Цемах возвращается в Украину

В выпуске новостей за 12 сентября состоянию на 10:00 – миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и уже готовится начать переговоры о новой программе для Украины. Владимир Цемах, фигурант дела МН17 и один из ключевых участников обмена пленных, возвращается в Украину. Правда, едет на оккупированный Донбасс.

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На Донбассе обострение, двое погибших, один тяжело ранен. В целом боевики 18 раз открывали огонь в сторону украинского войска.

За две недели работы Рады за руку удалось поймать уже трех нардепов, которые занимались кнопкодавством. Общественное движение "ЧЕСТНО" заметило за кнопкодавством нардепов от "Слуги народа" Сергея Литвиненко и его коллегу по фракции депутата Елену Копанчук. Ранее кнопкодавил мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александра Ковалева.

В Пуще-Водице подрались полицейские и группа местных жителей. А все из-за демонтажа беседок для отдыха.

В Харькове открыли памятный знак одному из лидеров местного Евромайдана – Игорю Толмачеву. Он погиб во время теракта в 2015 году.

В Соединенных штатах хотят запретить электронные сигареты. А все потому, что уже шесть человек умерли от них.