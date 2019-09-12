12:05
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      Выпуск новостей за 10:00: Миссия МВФ в Киеве. Цемах возвращается в Украину

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 сентября состоянию на 10:00 – миссия Международного валютного фонда прибыла в Киев и уже готовится начать переговоры о новой программе для Украины. Владимир Цемах, фигурант дела МН17 и один из ключевых участников обмена пленных, возвращается в Украину. Правда, едет на оккупированный Донбасс.

      Также в выпуске:

      На Донбассе обострение, двое погибших, один тяжело ранен. В целом боевики 18 раз открывали огонь в сторону украинского войска.

      За две недели работы Рады за руку удалось поймать уже трех нардепов, которые занимались кнопкодавством. Общественное движение "ЧЕСТНО" заметило за кнопкодавством нардепов от "Слуги народа" Сергея Литвиненко и его коллегу по фракции депутата Елену Копанчук. Ранее кнопкодавил мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александра Ковалева.

      В Пуще-Водице подрались полицейские и группа местных жителей. А все из-за демонтажа беседок для отдыха.

      В Харькове открыли памятный знак одному из лидеров местного Евромайдана – Игорю Толмачеву. Он погиб во время теракта в 2015 году.

      В Соединенных штатах хотят запретить электронные сигареты. А все потому, что уже шесть человек умерли от них.

       

      blog_ava
      Гороскоп на 12 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1945
      Теги: Украина – Россия МВФ Владимир Цемах Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      сегодня , 11:10 Растаможка евроблях и новые штрафы: что стоит знать
      Яніна Ткачук 16452
      США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      сегодня , 08:40 США готуються до військового протистояння з Росією та Китаєм, – Presstv
      Світові Медіа 1150
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      741
      Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      сегодня , 08:20 Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет
      Ірина Поліщук 1135
      Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      сегодня , 08:01 Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      962
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук