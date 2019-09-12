Випуск новин за 10:00: Місія МВФ у Києві. Цемах повертається в Україну

У випуску новин за 12 вересня станом на 10:00 – місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва і вже готується розпочати переговори про нову програму для України. Володимир Цемах, фігурант справи МН17 та один з ключових учасників обміну полонених, повертається в Україну. Щоправд, їде на окупований Донбас.

Також у випуску:

На Донбасі загострення, двоє загиблих, один важко поранений. Загалом бойовики 18 разів відкривали вогонь у бік українського війська.

За два тижні роботи ради за руку вдалося спіймати вже трьох нардепів, які займалися кнопкодавством. Громадський рух "ЧЕСНО" помітив за кнопкодавством нардепів від "Слуги народу" Сергія Литвиненка та його колегу по фракції депутатку Олену Копанчук. Раніше кнопкодавив мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександра Ковальова.

У Пущі-Водиці побилися поліцейські та група місцевих жителів. А все через демонтаж альтанок для пікніка.

У Харкові відкрили пам'ятний знак одному із лідерів місцевого Євромайдану – Ігорю Толмачову. Він загинув під час теракту у 2015 році.

У Сполучених штатах хочуть заборонити електронні сигарети. А все тому, що вже шестеро людей померли від них.