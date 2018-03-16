Выпуск новостей за 10:00: Морозы в Украине. Ситуация на фронте
Выпуск новостей 10:37, сегодня 135 Читати новину українською
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 10:00 – в Украине идут два циклона с Балкан, погода на выходных испортится. На фронте боевики обстреляли украинские позиции четыре раза, ни один защитник не пострадал.
Также в выпуске:
Новые санкции против Кремля из-за отравления Скрипаля.
Военный губернатор Павел Жебровский проводит кадровые чистки на Донбассе.
В Киеве два авто влетели в строительный котлован.
Источник: 24 Канал
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