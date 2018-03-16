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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Випуск новин за 10:00: Морози в Україні. Ситуація на фронті

Випуск новин 10:33, сьогодні 149 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 березня станом на 10:00 – в Україну сунуть два циклони з Балкан, погода на вихідних зіпсується. На фронті бойовики обстріляли українські позиції чотири рази, жоден захисник не постраждав.

Також у випуску:

Нові санкції проти Кремля через отруєння Скрипаля.

Військовий губернатор Павло Жебрівський проводить кадрові чистки на Донбасі.

В Києві два авто залетіли в будівельний котлован.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Випуск новин Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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