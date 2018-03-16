Випуск новин за 10:00: Морози в Україні. Ситуація на фронті
Випуск новин 10:33, сьогодні 149 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 березня станом на 10:00 – в Україну сунуть два циклони з Балкан, погода на вихідних зіпсується. На фронті бойовики обстріляли українські позиції чотири рази, жоден захисник не постраждав.
Також у випуску:
Нові санкції проти Кремля через отруєння Скрипаля.
Військовий губернатор Павло Жебрівський проводить кадрові чистки на Донбасі.
В Києві два авто залетіли в будівельний котлован.
Джерело: 24 Канал
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