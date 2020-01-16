12:25
16 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Помощники российского Деда Мороза. Жириновский переписывает гимн России
      Вєсті Кремля
      00:12, сегодня
      Вести.UA: У Вакарчука синдром Луценко. Янукович присматривает недвижимость
      Вєсті.UA
      00:25, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ПРОСЛУШКА ГОНЧАРУКА АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Мощный авиаудар по Сирии. Обострение на передовой

      Выпуск новостей 69 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января состоянию на 10:00 – Россия осуществила авиаудар по Сирии. Погибли по меньшей мере полтора десятка гражданских лиц. Боевики применили артиллерию недалеко от Орехова, кроме того сбросили шесть гранатометных выстрелов ВОГ на позиции украинской стороны. От снайперской пули погиб один украинский военный.

      Также в выпуске:

      В Кабмине опровергли информацию об отставке премьера.

      Свидетели в суде заявили об алиби медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Кроме того, следователи допросили ветерана АТО Владислава Грищенко.

      В Индонезии два необитаемых острова затонули из-за глобального потепления.

      Львовянка Алена Лигаева стала первой женщиной-кинологом на Западной Украине.

      Кадыров временно покинул пост главы Чечни: что об этом известно
      сегодня
      1326
      Теги: Новости России Украина – Россия Операция Объединенных сил Потери Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Що означає відставка Медведєва та падіння рейтингу Путіна?
      Микола Давидюк 252
      сегодня , 11:40 Должен знать каждый: эксперт дал несколько советов для защиты данных в интернете
      Ірина Полицька 522
      27 ноября 2019 , 16:19 Что такое СНПЧ и как это влияет на работу принтера
      1218
      13 января , 12:02 Стример из Тернополя выиграл турнир с призовым фондом 1 000 000 гривен
      230
      сегодня , 11:00 Прослушка Гончарука: кто играет против Зеленского и правительства, или Война началась
      Сергій Фурса 323
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук