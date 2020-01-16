Выпуск новостей за 10:00: Мощный авиаудар по Сирии. Обострение на передовой

В выпуске новостей за 16 января состоянию на 10:00 – Россия осуществила авиаудар по Сирии. Погибли по меньшей мере полтора десятка гражданских лиц. Боевики применили артиллерию недалеко от Орехова, кроме того сбросили шесть гранатометных выстрелов ВОГ на позиции украинской стороны. От снайперской пули погиб один украинский военный.

Также в выпуске: В Кабмине опровергли информацию об отставке премьера. Свидетели в суде заявили об алиби медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Кроме того, следователи допросили ветерана АТО Владислава Грищенко. В Индонезии два необитаемых острова затонули из-за глобального потепления. Львовянка Алена Лигаева стала первой женщиной-кинологом на Западной Украине.