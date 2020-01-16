Випуск новин за 10:00: Потужний авіаудар по Сирії. Загострення на передовій

У випуску новин за 16 січня станом на 10:00 – Росія здійснила авіаудар по Сирії. Загинуло щонайменше півтора десятка цивільних осіб. Бойовики застосували артилерію біля Оріхового, крім того скинули шість гранатометних пострілів ВОГ на позиції української сторони. Від снайперської кулі загинув один український військовий.

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