Выпуск новостей за 10:00: Москалькова в Киеве. Санкции против Польши

Выпуск новостей за 10:00: Москалькова в Киеве. Санкции против ПольшиВыпуск новостей 14 Читати новину українською
В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 10:00 – российская омбудсмвумен Татьяна Москалькова приехала в Киев и планирует посетить в Киевском СИЗО крымчанина Максима Одинцова. Европейские министры собираются ввести санкции против Польши, причиной стала скандальная судебная реформа.
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Источник: 24 канал
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