Выпуск новостей за 10:00: Москалькова в Киеве. Санкции против Польши

В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 10:00 – российская омбудсмвумен Татьяна Москалькова приехала в Киев и планирует посетить в Киевском СИЗО крымчанина Максима Одинцова. Европейские министры собираются ввести санкции против Польши, причиной стала скандальная судебная реформа.

Также в выпуске: Двоим напавшим на лагерь ромов во Львове избрали меру пресечения. ДТП в Ровенской области: четверо погибших, девять раненых. В Нидерландах автобус въехал в офис ежедневной газеты.