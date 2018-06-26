Випуск новин за 10:00: Москалькова у Києві. Санкції проти Польщі

Випуск новин за 10:00: Москалькова у Києві. Санкції проти ПольщіВипуск новин 21 Читать новость на русском
У випуску новин за 26 червня станом на 10:00 – російська омбудсмвумен Тетяна Москалькова приїхала до Києва та планує відвідати у Київському СІЗО кримчанина Максима Одинцова. Європейські міністри збираються запровадити санкції проти Польщі, причиною стала скандальна судова реформа.
Також у випуску:
Двом нападникам на табір ромів у Львові обрали запобіжний захід.
ДТП на Рівненщині: четверо загиблих, дев'ятеро поранені.
У Нідерландах автобус в'їхав в офіс щоденної газети.
Джерело: 24 канал
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