Выпуск новостей за 10:00: "Нафтогаз" снизил цены на газ. Пожар на Черниговщине

В выпуске новостей за 23 апреля состоянию на 10:00 – "Нафтогаз" согласовал с правительством уменьшение цены на газ для населения. Они совместно разработали новый механизм регулируемой цены – с 1 мая новая цена составит 8,25 гривен за кубометр. На Черниговщине горел лес на 15-ти гектарах. В течение всего дня пожарные тушили пламя, пришлось привлекать даже авиацию.

Также в выпуске: ЦИК подсчитала 99,88% протоколов голосования украинцев во втором туре избирателей, лидирует – Зеленский. В Госдепартаменте США поздравили украинский народ с замечательным проведением выборов. Ситуация на фронте: один украинский военный погиб и трое получили ранения.

Источник: 24 канал