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      Выпуск новостей за 10:00: "Нафтогаз" снизил цены на газ. Пожар на Черниговщине

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 апреля состоянию на 10:00 – "Нафтогаз" согласовал с правительством уменьшение цены на газ для населения. Они совместно разработали новый механизм регулируемой цены – с 1 мая новая цена составит 8,25 гривен за кубометр. На Черниговщине горел лес на 15-ти гектарах. В течение всего дня пожарные тушили пламя, пришлось привлекать даже авиацию.

      Также в выпуске:

      ЦИК подсчитала 99,88% протоколов голосования украинцев во втором туре избирателей, лидирует – Зеленский.

      В Госдепартаменте США поздравили украинский народ с замечательным проведением выборов.

      Ситуация на фронте: один украинский военный погиб и трое получили ранения.

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      Теги: Цены Газ Нафтогаз Новости Чернигова Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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