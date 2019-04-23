Выпуск новостей за 10:00: "Нафтогаз" снизил цены на газ. Пожар на Черниговщине
В выпуске новостей за 23 апреля состоянию на 10:00 – "Нафтогаз" согласовал с правительством уменьшение цены на газ для населения. Они совместно разработали новый механизм регулируемой цены – с 1 мая новая цена составит 8,25 гривен за кубометр. На Черниговщине горел лес на 15-ти гектарах. В течение всего дня пожарные тушили пламя, пришлось привлекать даже авиацию.
Также в выпуске:
ЦИК подсчитала 99,88% протоколов голосования украинцев во втором туре избирателей, лидирует – Зеленский.
В Госдепартаменте США поздравили украинский народ с замечательным проведением выборов.
Ситуация на фронте: один украинский военный погиб и трое получили ранения.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии