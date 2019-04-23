Випуск новин за 10:00: "Нафтогаз" зменшив ціни на газ. Пожежа на Чернігівщині

У випуску новин за 23 квітня станом на 10:00 – "Нафтогаз" погодив із урядом зменшення ціни на газ для населення. Вони спільно розробили новий механізм регульованої ціни – з 1 травня нова ціна складатиме 8,25 гривень за кубометр. На Чернігівщині горів ліс на 15-ти гектарах. Протягом усього дня вогнеборці гасили полум'я, .довелося залучати навіть авіацію.

Також у випуску: ЦВК підрахувала 99,88% протоколів голосування українців у другому турі виборців, лідирує – Зеленський. У Держдепартаменті США привітали український народ з чудовим проведенням виборів. Ситуація на фронті: один український військовий загинув та троє отримали поранення.

Джерело: 24 канал