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      Выпуск новостей за 10:00: Нападение на отель в Кении. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 10:00 – четверо террористов напали на отель с туристами в столице Кении, по меньшей мере, 15 человек погибли. Ответственность на себя взяла группировка Аш-Шабаб. На фронте враг продолжает провоцировать украинские ВСУ, один боец получил ранение. Минометы на передовой применяли впервые так интенсивно с начала года. Обстреливали позиции ВСУ пять раз.

      Также в выпуске:

      Суд в Москве продлил содержание под стражей для пленных украинских моряков на три месяца.

      Завершилась спасательная операция в российском городе Шахты, где взрыв газа разрушил четыре квартиры.

      Тереза Мэй, британский премьер, будет инициировать голосование за выражение недоверия правительству, ведь парламент не поддержал соглашение о Brexit.

      В Винницкой области умер от кори восьмимесячный младенец.

      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Кения Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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