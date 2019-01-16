Выпуск новостей за 10:00: Нападение на отель в Кении. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 10:00 – четверо террористов напали на отель с туристами в столице Кении, по меньшей мере, 15 человек погибли. Ответственность на себя взяла группировка Аш-Шабаб. На фронте враг продолжает провоцировать украинские ВСУ, один боец получил ранение. Минометы на передовой применяли впервые так интенсивно с начала года. Обстреливали позиции ВСУ пять раз.

Также в выпуске: Суд в Москве продлил содержание под стражей для пленных украинских моряков на три месяца. Завершилась спасательная операция в российском городе Шахты, где взрыв газа разрушил четыре квартиры. Тереза Мэй, британский премьер, будет инициировать голосование за выражение недоверия правительству, ведь парламент не поддержал соглашение о Brexit. В Винницкой области умер от кори восьмимесячный младенец.