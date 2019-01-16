10:48
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 10:00: Напад на готель у Кенії. Ситуація на фронті

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 10:00 – четверо терористів напали на готель з туристами у столиці Кенії, щонайменше 15 людей загинули. Відповідальність на себе взяло угруповання Аш-Шабаб. На фронті ворог продовжує провокувати українські ЗСУ, один боєць зазнав поранення. Міномети на передовій застосовували вперше так інтенсивно з початку року. Загалом обстрілювали позиції ЗСУ п'ять разів.

      Також у випуску:

      Суд у Москві продовжив тримання під вартою для полонених українських моряків на три місяці.

      Завершилася рятувальна операція у російському місті Шахти, де вибух газу зруйнував чотири квартири.

      Тереза Мей, британська прем'єрка, ініціюватиме голосування за висловлення недовіри уряду, адже парламент не підтримав угоду щодо Brexit.

      На Вінниччині померло від кору восьмимісячне немовля.

      Теги: Випуск новин Кенія Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Теракт в Україні на замовлення
      сьогодні , 08:40 Теракт в Україні на замовлення
      Блог Медіа 1418
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      15 січня , 22:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Фехтувальниця Наталія Морквич про мрії, заробітки, фотосесії та любов до золота
      486
      Избирательные участки в России: а зачем?
      15 січня , 22:15 Избирательные участки в России: а зачем?
      Олександр Гаврутенко 752
      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      15 січня , 21:02 Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам
      Ірина Поліщук 1057
      Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      15 січня , 20:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      1461
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук