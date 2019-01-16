Випуск новин за 10:00: Напад на готель у Кенії. Ситуація на фронті

У випуску новин за 16 січня станом на 10:00 – четверо терористів напали на готель з туристами у столиці Кенії, щонайменше 15 людей загинули. Відповідальність на себе взяло угруповання Аш-Шабаб. На фронті ворог продовжує провокувати українські ЗСУ, один боєць зазнав поранення. Міномети на передовій застосовували вперше так інтенсивно з початку року. Загалом обстрілювали позиції ЗСУ п'ять разів.

Також у випуску: Суд у Москві продовжив тримання під вартою для полонених українських моряків на три місяці. Завершилася рятувальна операція у російському місті Шахти, де вибух газу зруйнував чотири квартири. Тереза Мей, британська прем'єрка, ініціюватиме голосування за висловлення недовіри уряду, адже парламент не підтримав угоду щодо Brexit. На Вінниччині померло від кору восьмимісячне немовля.