Выпуск новостей за 10:00: Нападение на Стерненка. Сутки на востоке

В выпуске новостей за 25 мая состоянию на 10:00 – на общественного активиста и экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка вечером, в четверг, 24 мая, совершили покушение с использованием холодного оружия. Украинские войска минувшей ночью уничтожили арсенал и гаубицы пророссийских террористов на Востоке, погиб один военный.

Также в выпуске: Футбольные команды из Ливерпуля и Мадрида приехали в Киев.



Поджог авто в центре Киева связывают с местью ОСМД.



В Канаде прогремел взрыв в помещении ресторана, 15 человек получили ранения.