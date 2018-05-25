Выпуск новостей за 10:00: Нападение на Стерненка. Сутки на востоке
В выпуске новостей за 25 мая состоянию на 10:00 – на общественного активиста и экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка вечером, в четверг, 24 мая, совершили покушение с использованием холодного оружия. Украинские войска минувшей ночью уничтожили арсенал и гаубицы пророссийских террористов на Востоке, погиб один военный.
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Источник: 24 Канал
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