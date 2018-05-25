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ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Випуск новин за 10:00: Напад на Стерненка. Доба на сході

Випуск новин 31 Читать новость на русском

У випуску новин за 25 травня станом на 10:00 – на громадського активіста і екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка ввечері, у четвер, 24 травня, скоїли замах із використанням холодної зброї. Українські війська минулої ночі знищили арсенал і гаубиці проросійських терористів на Сході, загинув один військовий.

Також у випуску:

Футбольні команди з Ліверпуля та Мадрида приїхали у Київ.

Підпал авто у центрі Києва пов'язують з помстою ОСББ. 

У Канаді прогримів вибух у приміщенні ресторану, 15 людей отримали поранення. 

Теги: Випуск новин Поліція Кримінальні новини Сергій Стерненко Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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