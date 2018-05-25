Випуск новин за 10:00: Напад на Стерненка. Доба на сході
У випуску новин за 25 травня станом на 10:00 – на громадського активіста і екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка ввечері, у четвер, 24 травня, скоїли замах із використанням холодної зброї. Українські війська минулої ночі знищили арсенал і гаубиці проросійських терористів на Сході, загинув один військовий.
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Джерело: 24 Канал
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