Выпуск новостей за 10:00: Непогода грозит вернуться. "Газпром" перекрыл трубу
Выпуск новостей 10:44, 2 марта 147 Читати новину українською
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 10:00: На Украину надвигается третий мощный циклон. 1 марта "Газпром" снизил давление в трубе, по которой газ поставляется в Европу. "Нафтогазу" сложно одновременно поддерживать транзит и внутреннее потребление.
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Источник: 24 Канал
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