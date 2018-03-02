Випуск новин за 10:00: Негода загрожує повернутися. "Газпром" перекрив трубу
Випуск новин 10:40, 2 березня 231 Читать новость на русском
У випуску новин за 2 березня станом на 10:00: На Україну насувається третій потужний циклон. 1 березня "Газпром" знизив тиск у трубі, якою газ постачається у Європу. "Нафтогазу" складно одночасно підтримувати транзит і внутрішнє споживання.
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Джерело: 24 Канал
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