Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Дело Холодницкого

В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 10:00 – вчера сильные ливни оставили без света более сотни населенных пунктов в семи областях, впрочем, дожди в Украине не прекратятся и сегодня. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решит увольнять ли Назара Холодницкого с должности после того как НАБУ обнародовало аудиозаписи из его кабинета.

Также в выпуске: Госдепартамент США обнародовал Декларацию по Крыму. Водитель HUMMER`а Островский отказывается предоставлять биологические образцы для экспертизы. В Москве на железнодорожном вокзале задержали проводника из Ровно Сергея Бугайчука, которого обвиняют в продаже оружия.