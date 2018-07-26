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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Дело Холодницкого

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 10:00 – вчера сильные ливни оставили без света более сотни населенных пунктов в семи областях, впрочем, дожди в Украине не прекратятся и сегодня. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решит увольнять ли Назара Холодницкого с должности после того как НАБУ обнародовало аудиозаписи из его кабинета.

Также в выпуске:

Госдепартамент США обнародовал Декларацию по Крыму.

Водитель HUMMER`а Островский отказывается предоставлять биологические образцы для экспертизы.

В Москве на железнодорожном вокзале задержали проводника из Ровно Сергея Бугайчука, которого обвиняют в продаже оружия.

Теги: Назар Холодницкий Непогода в Украине НАБУ Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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