Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Справа Холодницького

У випуску новин за 26 липня станом на 10:00 – вчора сильні зливи залишили без світла більше сотні населених пунктів у семи областях, втім, дощі в Україні не припиняться і сьогодні. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішить чи звільняти Назара Холодницького з посади після того як НАБУ оприлюднило адіозаписи із його кабінету.

Також у випуску: Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму. Водій HUMMER'А Островський відмовляється надавати біологічні зразки для експертизи. У Москві на залізничному вокзалі затримали провідника з Рівного Сергія Бугайчука, якому закидають продаж зброї.