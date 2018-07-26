Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Справа Холодницького
У випуску новин за 26 липня станом на 10:00 – вчора сильні зливи залишили без світла більше сотні населених пунктів у семи областях, втім, дощі в Україні не припиняться і сьогодні. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішить чи звільняти Назара Холодницького з посади після того як НАБУ оприлюднило адіозаписи із його кабінету.
Також у випуску:
Держдепартамент США оприлюднив Декларацію щодо Криму.
Водій HUMMER'А Островський відмовляється надавати біологічні зразки для експертизи.
У Москві на залізничному вокзалі затримали провідника з Рівного Сергія Бугайчука, якому закидають продаж зброї.
Джерело: 24 канал
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