Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Подозреваемые в сбивании МН17

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 10:00 – из-за непогоды без света осталось более двухсот населенных пунктов в Черниговской, Львовской и Черновицкой областях. В последней области град размером с куриное яйцо побил окна домов и авто. Украина передала Нидерландам уголовные дела подозреваемых в сбитии Боинга МН17. Речь идет о российском офицере Игоре Гиркине и еще троих боевиках.

Также в выпуске: ОБСЕ зафиксировала, что российские боевики стягивают тяжелую технику к линии разграничения. На железнодорожном вокзале Николаева загорелся поезд "Интерсити" сообщением Херсон – Киев. Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам.

Источник: 24 канал