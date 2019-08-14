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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН БЕССМЕРТНЫЙ
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      Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Подозреваемые в сбивании МН17

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 10:00 – из-за непогоды без света осталось более двухсот населенных пунктов в Черниговской, Львовской и Черновицкой областях. В последней области град размером с куриное яйцо побил окна домов и авто. Украина передала Нидерландам уголовные дела подозреваемых в сбитии Боинга МН17. Речь идет о российском офицере Игоре Гиркине и еще троих боевиках.

      Также в выпуске:

      ОБСЕ зафиксировала, что российские боевики стягивают тяжелую технику к линии разграничения.

      На железнодорожном вокзале Николаева загорелся поезд "Интерсити" сообщением Херсон – Киев.

      Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам.

      blog_ava
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      Теги: MH17 авиация Погода Непогода в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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