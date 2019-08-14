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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН БЕЗСМЕРТНИЙ
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      Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Підозрювані у збитті МН17

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 серпня станом на 10:00 – через негоду без світла лишилося понад дві сотні населених пунктів у Чернігівській, Львівській та Чернівецькій областях. В останній області град розміром з куряче яйце побив вікна будинків і авто. Україна передала Нідерландам кримінальні справи підозрюваних у збитті Боїнга МН17. Йдеться про російського офіцера Ігоря Гіркіна і ще трьох бойовиків.

      Також у випуску:

      ОБСЄ зафіксувала, що російські бойовики стягують важку техніку до лінії розмежування.

      На залізничному вокзалі Миколаєва загорівся потяг "Інтерсіті" сполученням Херсон – Київ.

      Зеленський спростив надання українського громадянства росіянам.

      blog_ava
      Головні новини 13 серпня: українське громадянство для росіян та звільнення Безсмертного
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Негода в Україні Погода авіація MH17
      Джерело: 24 канал
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