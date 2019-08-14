Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Підозрювані у збитті МН17
У випуску новин за 14 серпня станом на 10:00 – через негоду без світла лишилося понад дві сотні населених пунктів у Чернігівській, Львівській та Чернівецькій областях. В останній області град розміром з куряче яйце побив вікна будинків і авто. Україна передала Нідерландам кримінальні справи підозрюваних у збитті Боїнга МН17. Йдеться про російського офіцера Ігоря Гіркіна і ще трьох бойовиків.
Також у випуску:
ОБСЄ зафіксувала, що російські бойовики стягують важку техніку до лінії розмежування.
На залізничному вокзалі Миколаєва загорівся потяг "Інтерсіті" сполученням Херсон – Київ.
Зеленський спростив надання українського громадянства росіянам.
Джерело: 24 канал
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