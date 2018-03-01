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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Решение стокгольмского арбитража

Выпуск новостей 10:40, 1 марта 173 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 10:00 – из-за непогоды и сильного ветра без света остались 174 населенных пункта в 10 областях. Больше всего – в Донецкой, Черкасской и Николаевской областях. "Нафтогаз" получил историческую победу над российским "Газпромом".

Также в выпуске:

Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на гуманитарную помощь Донбассу.

Бомбардировка Сирии продолжается несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН.

Сутки на фронте, к счастью, прошли без потерь. Однако боевики продолжают обстреливать позиции украинского войска.

Теги: Выпуск новостей Газпром Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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Новости за 1 марта
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