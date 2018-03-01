Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Решение стокгольмского арбитража

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 10:00 – из-за непогоды и сильного ветра без света остались 174 населенных пункта в 10 областях. Больше всего – в Донецкой, Черкасской и Николаевской областях. "Нафтогаз" получил историческую победу над российским "Газпромом".

Также в выпуске: Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на гуманитарную помощь Донбассу. Бомбардировка Сирии продолжается несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН. Сутки на фронте, к счастью, прошли без потерь. Однако боевики продолжают обстреливать позиции украинского войска.