Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Решение стокгольмского арбитража
Выпуск новостей 10:40, 1 марта 173 Читати новину українською
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 10:00 – из-за непогоды и сильного ветра без света остались 174 населенных пункта в 10 областях. Больше всего – в Донецкой, Черкасской и Николаевской областях. "Нафтогаз" получил историческую победу над российским "Газпромом".
Также в выпуске:
Европейская комиссия выделит 24 миллиона евро на гуманитарную помощь Донбассу.
Бомбардировка Сирии продолжается несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН.
Сутки на фронте, к счастью, прошли без потерь. Однако боевики продолжают обстреливать позиции украинского войска.
Источник: 24 Канал
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