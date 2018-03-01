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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Рішення стокгольмського арбітражу

Випуск новин 10:38, 1 березня 150 Читать новость на русском

У випуску новин за 1 березня станом на 10:00 – через негоду і сильний вітер без світла залишилися 174 населені пункти в 10 областях. Найбільше - в Донецькій, Черкаській та Миколаївській. "Нафтогаз" отримав історичну перемогу над російським "Газпромом".

Також у випуску:

Європейська комісія виділить 24 мільйони євро на гуманітарну допомогу Донбасу.

Бомбардування Сирії триває попри резолюцію Ради Безпеки ООН.

Доба на фронті, на щастя, минула без втрат. Проте, бойовики продовжують обстрілювати позиції українського війська.

Теги: Випуск новин Негода в Україні Газпром
Джерело: 24 Канал
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