Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Скандал с Facebook
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 10:00 – Украину продолжает засыпать снегом. Без света до сих пор остаются 18 населенных пунктов в Николаевской и Донецкой области. Марк Цукерберг всего за ночь потерял 6 миллиардов долларов. Причиной стала новость об утечке данных о пользователях Facebook.
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Источник: 24 Канал
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