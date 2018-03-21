Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Скандал с Facebook

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 10:00 – Украину продолжает засыпать снегом. Без света до сих пор остаются 18 населенных пунктов в Николаевской и Донецкой области. Марк Цукерберг всего за ночь потерял 6 миллиардов долларов. Причиной стала новость об утечке данных о пользователях Facebook.

Также в выпуске: На Филипанах результате ДТП погибли 19 человек, еще 25 пострадали. Российская авиация разбомбила лагерь беженцев в сирийской провинции Идлиб. Румыния стала еще одной страной, которая не признает выборы Путина в аннексированном Крыму.