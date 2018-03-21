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Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Скандал с Facebook

Выпуск новостей 12 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 10:00 – Украину продолжает засыпать снегом. Без света до сих пор остаются 18 населенных пунктов в Николаевской и Донецкой области. Марк Цукерберг всего за ночь потерял 6 миллиардов долларов. Причиной стала новость об утечке данных о пользователях Facebook.

Также в выпуске:

На Филипанах результате ДТП погибли 19 человек, еще 25 пострадали.

Российская авиация разбомбила лагерь беженцев в сирийской провинции Идлиб.

Румыния стала еще одной страной, которая не признает выборы Путина в аннексированном Крыму.

Теги: Скандал Марк Цукерберг Facebook Непогода в Украине Погода Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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