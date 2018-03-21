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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Скандал із Facebook

Випуск новин 19 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – Україну продовжує засипати снігом. Без світла досі лишаються 18 населених пунктів у Миколаївській та Донецькій області. Марк Цукерберг всього за ніч втратив 6 мільярдів доларів. Причиною стала новина про витік даних про користувачів Facebook.

Також у випуску:

На Філіпанах внаслідок ДТП загинули 19 людей, ще 25 постраждали.

Російська авіація розбомбила табір біженців у сирійській провінції Ідліб.

Румунія стала ще однією країною, яка не визнає вибори Путіна в анексованому Криму.

Теги: Випуск новин Погода Негода в Україні Facebook Марк Цукерберг Скандал
Джерело: 24 Канал
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