Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Скандал із Facebook

У випуску новин за 20 березня станом на 10:00 – Україну продовжує засипати снігом. Без світла досі лишаються 18 населених пунктів у Миколаївській та Донецькій області. Марк Цукерберг всього за ніч втратив 6 мільярдів доларів. Причиною стала новина про витік даних про користувачів Facebook.

Також у випуску: На Філіпанах внаслідок ДТП загинули 19 людей, ще 25 постраждали. Російська авіація розбомбила табір біженців у сирійській провінції Ідліб. Румунія стала ще однією країною, яка не визнає вибори Путіна в анексованому Криму.