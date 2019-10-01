Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Скандал с Мендель

В выпуске новостей за 1 октября по состоянию на 10:00 – грозы и сильные порывы ветра обесточили более сотни населенных пунктов в 5 областях. Больше всего пострадали Львовская, Тернопольская и Волынская области. Скандал вокруг пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель набирает обороты. Журналисты требуют ее увольнения и публичных извинений.

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