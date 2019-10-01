Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Скандал з Мендель

У випуску новин за 1 жовтня станом на 10:00 – грози та сильні пориви вітру позбавили понад сотню населених пунктів у 5 областях електропостачання. Найбільше постраждали Львівська, Тернопільська та Волинська області. Скандал навколо прессекретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель набирає обертів. Журналісти вимагають її звільнення та публічних вибачень.

Також у випуску: Голова Верховної Ради Дмитро Разумков хоче скласти із себе повноваження голови президентської партії "Слуга народу". У США в північному штаті Монтана неочікувано випав понад метр снігу. Через заметіль влада регіону оголосила надзвичайний стан. Бойовики минулої доби знову вдалися до провокацій із важкого озброєння. Один військовий поранений на передовій внаслідок ворожих обстрілів. Відомий голлівудський актор Том Круз приїхав до Києва, і вже встиг зустрітись із Володимиром Зеленським.

Джерело: 24 канал