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      Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Суд по делу убийства Шеремета

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 10:00 – в Украину пришел циклон Петра. Он лишь немного задел столицу, а вот другим регионам повезло меньше – в Карпатах на перевалах выпало до 30 сантиметров снега. Печерский суд перенес на 12:00 заседание по делу убийства Павла Шеремета. На нем должны решить, оставлять ли за решеткой одного из подозреваемых убийства Андрея Антоненко.

      Также в выпуске:

      В бельгийском городе Антверпен столкнулись два автобуса, грузовик и легковое авто. Вследствие автокатастрофы один человек погиб, 5 – получили серьезные ранения, а 44 – легкие травмы.

      Несколько десятков мертвых свиней обнаружили в селе Вороцев, что на Львовщине. Останки животных сбросили в лесополосу.

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      Теги: Непогода в Украине Печерский суд Киева Судьи Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Выпуск новостей
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