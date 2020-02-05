Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Суд у справі вбивства Шеремета

У випуску новин за 5 лютого станом на 10:00 – в Україну прийшов циклон Петра. Він лише трохи зачепив столицю, а от іншим регіонам пощастило менше – у Карпатах на перевалах випало до 30 сантиметрів снігу. Печерський суд переніс на 12:00 засідання у справі вбивства Павла Шеремета. На ньому мають вирішити, чи лишати за ґратами одного з підозрюваних вбивства Андрія Антоненка.

Також у випуску: У бельгійському місті Антверпен зіштовхнулися два автобуси, вантажівка та легкове авто. Внаслідок автотрощі одна людина загинула, 5 – отримали серйозні поранення, а 44 – легкі травми. Кількадесят мертвих свиней виявили в селі Вороців, що на Львівщині. Рештки тварин скинули в лісосмугу.