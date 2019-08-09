Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Украине. Украинский флаг в Крыму
В выпуске новостей за 9 августа по состоянию на 10: 00 – на Ровненщине гроза привела к трагедии – в селе на Костопольщине от поражения током умерла пожилая женщина. В оккупированном Крыму взвился украинский флаг. Видео нашего флага на оккупированном полуострове обнародовал в своем Facebook советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.
Также в выпуске:
На передовой увеличилось количество обстрелов за минувшие сутки – их было около девяти. Боевики совершили нападение на наши позиции в районе семи населенных пунктов вдоль линии фронта.
Российский самолет пролетел над Украиной впервые за четыре года из-за угрозы аварии. Пассажирский Boeing российской авиакомпании летел из итальянского города Бари в Москву.
Дания может осложнить России строительство газопровода "Северный Поток-2".
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