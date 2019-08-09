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      Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Український прапор в Криму

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 серпня станом на 10:00 – На Рівненщині гроза призвела до трагедії – у селі на Костопільщині від ураження струмом померла літня жінка. В окупованому Криму замайорів український прапор. Відео нашого стягу на окупованому півострові оприлюднив у своєму Facebook радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

      Також у випуску:

      На передовій збільшилася кількість обстрілів – за минулу добу їх було близько дев'яти. Бойовики здійснили напад на наші позиції в районі семи населених пунктів вздовж лінії фронту.

      Російський літак пролетів над Україною вперше за чотири роки через загрозу аварії. Пасажирський Boeing російської авіакомпанії летів з італійського міста Барі до Москви.

      Данія може ускладнити Росії будівництво газопроводу "Північний Потік-2".

      blog_ava
      Прогноз погоди на 9 серпня: в Україні грози і шквали ділитимуть територію зі спекою та сонцем
      сьогодні
      6633
      Теги: Випуск новин Негода в Україні Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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