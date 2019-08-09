Випуск новин за 10:00: Негода в Україні. Український прапор в Криму

У випуску новин за 9 серпня станом на 10:00 – На Рівненщині гроза призвела до трагедії – у селі на Костопільщині від ураження струмом померла літня жінка. В окупованому Криму замайорів український прапор. Відео нашого стягу на окупованому півострові оприлюднив у своєму Facebook радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов.

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