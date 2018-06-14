Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Закарпатье. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 10:00 – в ГСЧС в Закарпатской области сообщили, что непогода в области повредила более 850 зданий. В нескольких районах ливень испортил дорожное покрытие. Оккупанты били по позициям украинских военных 33 раза, ранены четверо военнослужащих ВСУ.
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Источник: 24 канал
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