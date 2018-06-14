Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Закарпатье. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 10:00 – в ГСЧС в Закарпатской области сообщили, что непогода в области повредила более 850 зданий. В нескольких районах ливень испортил дорожное покрытие. Оккупанты били по позициям украинских военных 33 раза, ранены четверо военнослужащих ВСУ.

Также в выпуске: Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай, испугавшись судьбы Скрипалей. Наталья Каплан рассказала, что политзаключенный Олег Сенцов находится в реанимации, но прекращать голодовку не собирается. Чемпионат мира по футболу-2018 на крови: в Нидерландах выпустили почтовую марку, которая напоминает, что Россия – страна агрессор.