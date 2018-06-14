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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Закарпатье. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 июня по состоянию на 10:00 – в ГСЧС в Закарпатской области сообщили, что непогода в области повредила более 850 зданий. В нескольких районах ливень испортил дорожное покрытие. Оккупанты били по позициям украинских военных 33 раза, ранены четверо военнослужащих ВСУ.

Также в выпуске:

Футболисты сборной Англии отказались пробовать российский каравай, испугавшись судьбы Скрипалей.

Наталья Каплан рассказала, что политзаключенный Олег Сенцов находится в реанимации, но прекращать голодовку не собирается.

Чемпионат мира по футболу-2018 на крови: в Нидерландах выпустили почтовую марку, которая напоминает, что Россия – страна агрессор.

 

 

Теги: Война на Донбассе Непогода в Украине Новости Закарпатья Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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