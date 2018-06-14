Випуск новин за 10:00: Негода в Закарпатті. Ситуація на фронті

У випуску новин за 14 червня станом на 10:00 – ДСНС у Закарпатській області повідомили, що негода в області пошкодила понад 850 будівель. У кількох районах злива зіпсувала дорожнє покриття. Окупанти гатили по позиціях українських військових 33 рази, поранено чотирьох військовослужбовців ЗСУ.

Також у випуску: Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай, злякавшись долі Скрипалів. Наталя Каплан розповіла, що політв'язень Олег Сенцов перебуває в реанімації, але припиняти голодування не збирається. Чемпіонат світу з футболу-2018 на крові: у Нідерландах випустили поштову марку, яка нагадує, що Росія – країна агресор.