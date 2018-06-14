Випуск новин за 10:00: Негода в Закарпатті. Ситуація на фронті
У випуску новин за 14 червня станом на 10:00 – ДСНС у Закарпатській області повідомили, що негода в області пошкодила понад 850 будівель. У кількох районах злива зіпсувала дорожнє покриття. Окупанти гатили по позиціях українських військових 33 рази, поранено чотирьох військовослужбовців ЗСУ.
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Джерело: 24 канал
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