Выпуск новостей за 10:00: Новости с фронта. Испытания российской ракеты "Авангард"
В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских защитников. Больше всего досталось поселку Гнутово, его обстреляли из минометов 82 калибра. В России испытали новую гиперзвуковую ракету "Авангард". Этот комплекс – один из видов новейшего вооружения, которым Владимир Путин угрожал миру еще в марте.
Также в выпуске:
В Украине продолжили ограничение въезда мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.
Циклон Тете, активно бурлит по Украине, оставил более 104 населенных пунктов в пяти областях без света.
Военные 503 морской пехоты провели настоящий офицерский бал.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Это настоящий мел": в захваченном Луганске обеспокоены некачественными российскими лекарствамисегодня , 11:41
-
Проект "Орел и решка. Перезагрузка" идет с экранов: неожиданные деталисегодня , 11:01
-
Ни чести, ни достоинства и такие трусливые, – волонтер морально разнесла боевиков из Россиисегодня , 10:51
Комментарии