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      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Выпуск новостей за 10:00: Новости с фронта. Испытания российской ракеты "Авангард"

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских защитников. Больше всего досталось поселку Гнутово, его обстреляли из минометов 82 калибра. В России испытали новую гиперзвуковую ракету "Авангард". Этот комплекс – один из видов новейшего вооружения, которым Владимир Путин угрожал миру еще в марте.

      Также в выпуске:

      В Украине продолжили ограничение въезда мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет.

      Циклон Тете, активно бурлит по Украине, оставил более 104 населенных пунктов в пяти областях без света.

      Военные 503 морской пехоты провели настоящий офицерский бал.

      Теги: Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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