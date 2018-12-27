Выпуск новостей за 10:00: Новости с фронта. Испытания российской ракеты "Авангард"

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 10:00 – за минувшие сутки пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских защитников. Больше всего досталось поселку Гнутово, его обстреляли из минометов 82 калибра. В России испытали новую гиперзвуковую ракету "Авангард". Этот комплекс – один из видов новейшего вооружения, которым Владимир Путин угрожал миру еще в марте.

Также в выпуске: В Украине продолжили ограничение въезда мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Циклон Тете, активно бурлит по Украине, оставил более 104 населенных пунктов в пяти областях без света. Военные 503 морской пехоты провели настоящий офицерский бал.