Випуск новин за 10:00: Новини з фронту. Випробування російської ракети "Авангард"
У випуску новин за 27 грудня станом на 10:00 – за минулу добу проросійські бойовики сім разів обстріляли позиції українських захисників. Найбільше дісталося селищу Гнутове, його обстріляли з мінометів 82 калібру. У Росії випробували нову гіперзвукову ракету "Авангард". Цей комплекс – один з видів новітнього озброєння, яким Володимир Путін погрожував світу ще у березні.
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Джерело: 24 канал
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