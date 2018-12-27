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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
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      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Випуск новин за 10:00: Новини з фронту. Випробування російської ракети "Авангард"

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 грудня станом на 10:00 – за минулу добу проросійські бойовики сім разів обстріляли позиції українських захисників. Найбільше дісталося селищу Гнутове, його обстріляли з мінометів 82 калібру. У Росії випробували нову гіперзвукову ракету "Авангард". Цей комплекс – один з видів новітнього озброєння, яким Володимир Путін погрожував світу ще у березні.

      Також у випуску:

      В Україні продовжили обмеження в'їзду чоловікам-росіянам віком від 16 до 60 років.

      Циклон Тете, що активно вирує Україною, залишив понад 104 населених пунктів у п'яти областях без світла.

      Військові 503 морської піхоти провели справжній офіцерський бал.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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