Випуск новин за 10:00: Новини з фронту. Випробування російської ракети "Авангард"

У випуску новин за 27 грудня станом на 10:00 – за минулу добу проросійські бойовики сім разів обстріляли позиції українських захисників. Найбільше дісталося селищу Гнутове, його обстріляли з мінометів 82 калібру. У Росії випробували нову гіперзвукову ракету "Авангард". Цей комплекс – один з видів новітнього озброєння, яким Володимир Путін погрожував світу ще у березні.

Також у випуску: В Україні продовжили обмеження в'їзду чоловікам-росіянам віком від 16 до 60 років. Циклон Тете, що активно вирує Україною, залишив понад 104 населених пунктів у п'яти областях без світла. Військові 503 морської піхоти провели справжній офіцерський бал.