Выпуск новостей за 10:00: Новые данные о COVID-19. Пожар в Чернобыле

В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 10: 00 - еще 325 новых случаев коронавируса зафиксировали в Украине за прошедшие сутки. Среди них – 85 медиков и 12 детей. Уже 9-й день спасатели не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне. На месте работает почти 400 пожарных и почти сотня единиц техники.

Також у випуску: Напередодні на Луганщині загинув військовий 93-ї бригади Леонід Скакуненко із позивним "Барон". Він кілька днів не дожив до свого 33-річчя. В Іспанії будуть потроху скасовувати карантин. У той час як у країні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 166 тисяч. Держави з організації країн-експортерів нафти, Росія та ще низка нафтовидобувних держав домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку палива – майже на 10 млн ​​барелів на добу.