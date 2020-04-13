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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Выпуск новостей за 10:00: Новые данные о COVID-19. Пожар в Чернобыле

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 10: 00 - еще 325 новых случаев коронавируса зафиксировали в Украине за прошедшие сутки. Среди них – 85 медиков и 12 детей. Уже 9-й день спасатели не могут потушить пожар в Чернобыльской зоне. На месте работает почти 400 пожарных и почти сотня единиц техники.

      Також у випуску:

      Напередодні на Луганщині загинув військовий 93-ї бригади Леонід Скакуненко із позивним "Барон". Він кілька днів не дожив до свого 33-річчя.

      В Іспанії будуть потроху скасовувати карантин. У той час як у країні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 166 тисяч.

      Держави з організації країн-експортерів нафти, Росія та ще низка нафтовидобувних держав домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку палива – майже на 10 млн ​​барелів на добу. 

      Теги: Коронавирус в Украине Чернобыль Выпуск новостей
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