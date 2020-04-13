Випуск новин за 10:00: Нові дані про COVID-19. Пожежа у Чорнобилі

У випуску новин за 13 квітня станом на 10:00 – ще 325 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні протягом минулої доби. Серед них – 85 медиків та 12 дітей. Вже 9-й день рятувальники не можуть приборкати пожежу у Чорнобильській зоні. На місці працює майже 400 пожежників та майже сотня одиниць техніки.

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