Випуск новин за 10:00: Нові дані про COVID-19. Пожежа у Чорнобилі
У випуску новин за 13 квітня станом на 10:00 – ще 325 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні протягом минулої доби. Серед них – 85 медиків та 12 дітей. Вже 9-й день рятувальники не можуть приборкати пожежу у Чорнобильській зоні. На місці працює майже 400 пожежників та майже сотня одиниць техніки.
Також у випуску:
Напередодні на Луганщині загинув військовий 93-ї бригади Леонід Скакуненко із позивним "Барон". Він кілька днів не дожив до свого 33-річчя.
В Іспанії будуть потроху скасовувати карантин. У той час як у країні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 166 тисяч.
Держави з організації країн-експортерів нафти, Росія та ще низка нафтовидобувних держав домовилися про найбільше в історії скорочення видобутку палива – майже на 10 млн барелів на добу.
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