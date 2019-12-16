Выпуск новостей за 10:00: Новые подробности в деле Шеремета. Митинг под Нацбанком

В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 10:00 – адвокат одной из подозреваемых – детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко опроверг заявление полиции о том, что его подзащитная якобы выключила телефон перед тем, как взорвали машину Шеремета. Уже месяц, как под стенами Национального банка продолжаются протестные акции. Одним митингующие не нравится укрепление курса гривны.

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