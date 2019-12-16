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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 10:00: Новые подробности в деле Шеремета. Митинг под Нацбанком

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 декабря по состоянию на 10:00 – адвокат одной из подозреваемых – детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко опроверг заявление полиции о том, что его подзащитная якобы выключила телефон перед тем, как взорвали машину Шеремета. Уже месяц, как под стенами Национального банка продолжаются протестные акции. Одним митингующие не нравится укрепление курса гривны.

      Также в выпуске:

      Министр Дмитрий Дубилет заявил, бумажных больничных листов не будет, вместо них – электронная форма.

      Депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко избили двое неизвестных в городе Сумы. Нападение на народного избранника произошло возле подъезда его дома.

      Российский канал показал в эфире комментарий президента Владимира Зеленского, который ранее громко анонсировали, как полноценное интервью. Продолжалось полноценное интервью – целую одну минуту.

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      Теги: НБУ Выпуск новостей Павел Шеремет
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