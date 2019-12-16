Випуск новин за 10:00: Нові деталі у справі Шеремета. Мітинг під Нацбанком

У випуску новин за 16 грудня станом на 10:00 – адвокат однієї з підозрюваних – дитячого хірурга та волонтерки Юлії Кузьменко спростував заяву поліції про те, що його підзахисна нібито вимкнула телефон перед тим, як підірвали автівку Шеремета. Вже місяць, як під стінами Національного банку тривають протестні акції. Мітингарям не подобається укріплення курсу гривні.

Також у випуску: Міністр Дмитро Дубілет заявив, паперових лікарняних листів не буде, замість них – електронна форма. Депутата від "Слуги народу" Михайла Ананченка побили двоє невідомих у місті Суми. Напад на народного обранця стався біля під'їзду його дому. Російський канал показав в ефірі коментар президента Володимира Зеленського, який раніше голосно анонсував, як повноцінне інтерв'ю. Тривало повноцінне інтерв'ю – аж одну хвилину.